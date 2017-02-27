Скоро з’явиться нова раса — люди з двома серцями

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Дослідники зі Сполучених Штатів Америки повідомили пресі, що у світі скоро з’явиться нова раса людей, яка буде відрізнятися від тих людей, які зараз живуть тим, що у них буде два серця.



Вчені проводили свої дослідження на протязі декількох років і прийшли до такого висновку. Вони вважають, що в результаті мутацій у людей може розвинутися друге серце, яке також буде виконувати ті ж функції, що і перше, але крім того, брати на себе всю роботу, якщо перше відмовить.

Вчені говорять про те, що зараз у людей дві нирки, що також могло з’явитися в результаті подібної мутації, в майбутньому можливо багато органів подвояться, але медики роблять ставку на серце, припускаючи, що саме воно може з’явитися першим. За словами дослідників, близько 300 мільйонів років тому сформувалася система внутрішніх органів, яка включала одне серце та два легких. Проте вчені відзначають, що на стадії формування ембріона спочатку утворюються два серця, однак потім вони об’єднуються і стають одним органом, але в майбутньому вони можуть також розвиватися окремо і з’явиться новий вид людей, який анатомічно буде відрізнятися від нас.

Зараз таке відбувається в окремих випадках, вчені відзначають, що іноді народжуються люди, у яких вже два серця, однак всі вони були зафіксовані в далекому минулому, коли ретельно вивчити їх не представлялося можливим. Учені поки не можуть пояснити, чим викликані такі мутації, але припускають, що вони носять спадковий характер.