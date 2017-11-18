Скотт Уорінг — інопланетяни безслідно зникли з Землі

Відомий американський дослідник НЛО Скотт Уорінг вважає, що інопланетяни покинули нашу Землю. До такого висновку його підштовхнула факт того, що за минулий тиждень не було зафіксовано жодного інопланетного сигналу або невпізнаного об’єкта в небі.

Скотт Уорінг поки не може пояснити, чому прибульці залишили планету. Раніше дослідник стверджував, що інопланетяни готуються здійснити другу стадію захоплення планети.

В рамках цієї операції прибульці повинні займати провідні країни або взяти в заручники їхніх лідерів. Більш дрібні держави в свою чергу опиняться без захисту і підтримки.

Вчені скептично поставилися до слів Уорінга. Так, учений Джордж Лейбн зазначив, що заяви про існування інопланетян на Землі або їх відсутності — гіпотетичні припущення, тому коментувати їх немає ніякого сенсу.

Нагадаємо, що раніше Скотт Уорінг порадив Німеччині приготуватися до нападу прибульців. Результати незалежного дослідження карти зоряного неба вказали на те, що 12 листопада відбудеться перша відкрита атака позаземних істот, проте в цей день нічого не трапилося.