Сліди марсіанського великого потопу (фото)

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Каньйони долини Марінер займають місце в списку головних визначних пам’яток червоної планети. Їх загальна довжина становить 4500 кілометрів (чверть кола планети), а глибина сягає 11 кілометрів. Але на Марсі є й інші системи каньйонів, які виглядають досить вражаюче. Один з них носить назву Kasei Valles.



Каньйони Kasei Valles мають протяжність в кілька тисяч кілометрів і в деяких місцях досягають ширини в 500 кілометрів. Їх приблизний вік становить близько 3.5 мільярдів років. Каньйони сформувалися під дією величезних потоків води, вивільнених з-за комбінації вулканічної/тектонічної активності і можливо астероїдного бомбардування.





На представленому вище фото апарату Mars Express зображена ділянка біля гирла Kasei Valles. Діаметр найбільш великого ударного кратера на фото становить 25 кілометрів. Велика частина викинутої при його утворенні речовини було змито потоками води. Але ділянка нижче за течією уціліла, перетворившись на щось на зразок острова.



А ось викид навколо сусіднього меншого за розміром кратера залишився цілий. Це говорить про те, що він утворився вже після епохи повеней. Крім того, виходячи з особливостей його топографії, дослідники вважають, що в момент удару під поверхнею перебував пласт водяного льоду.



Найдрібніші кратери сформувалися ще пізніше — коли епоха повеней завершилася і Марс остаточно перетворився на звичний нам пустельний світ.