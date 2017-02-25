Сліди води в марсіанському кратері (фото)

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(Оцініть статтю!)

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Марсіанський кратер Лукайя названий на честь порту на Багамах. 34-кілометрова формація розташована на південь від екватора червоної планети і перший погляд мало чим відрізняється від більшості марсіанських кратерів.

Але група дослідників з Великобританії та Ірландії нещодавно опублікувала статтю, в якій стверджується, що до нього варто придивитися уважніше. На їхню думку, не так давно кратер був затоплений потоками води.



На користь цієї теорії вони наводять знімки апарату MRO. На них вони знайшли утворення, що нагадують структури в пустелі Наміб. Вони виникають, коли підземні води тимчасово виходять на поверхню. H2O звичайно ж швидко випаровується, але залишена на поверхні сіль «скріплює» осадові відкладення і піщані дюни. Щось подібне, можливо, відбувалося і в кратері Лукайя. Причому, судячи зі свіжості утворень відносно недавно за геологічними мірками і навіть не один раз.



Що ж стосується того, звідки в цьому місці взялася вода в рідкому вигляді, існує декілька версій. По-перше, удар, що призвів до утворення кратера, міг тимчасово розтопити підповерхневий лід. У цьому випадку повінь була б разовою, що звичайно не так цікаво. Більш інтригуюча можливість полягає в гідротермальній активності (як варіант, спровокованої цим самим ударом). Якщо інші науковці підтвердять висновки колег, є ймовірність, що кратер Лукайя стане місцем висадки однієї з майбутніх марсіанських астробіологічних станцій.