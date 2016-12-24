Слони почали народжуватися без бивнів

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Африканські слони використовують бивні в цілях самооборони. Проте останнім часом слоненята все частіше народжуються без них. Біологічну еволюцію дослідники пов’язують із збільшеним кількості мисливців за слоновою кісткою.

Кілька досліджень, проведених у 1990-х роках, показували, що число безбивневих дитинчат слонів дорівнювало нулю. У 1998 році дослідження в Національному парку королеви Єлизавети в Уганді виявило, що 16 % самок слонів і 9 % самців народжуються без бивнів. Це зростаюча кількість порівняно з цифрами від 1930 році, коли тільки 1 % слоненят обох статей народжувалися без бивнів.

Згідно з даними одного з дослідників, в одному з національних парків Східної Африки 98 % самок слонів не мають бивнів.

Джойс Пул, голова некомерційної організації «Голосу слонів», провела більше 30 років досліджуючи розвиток видів. Пул повідомила, що, згідно з її спостереженнями, очевидно, існує прямий зв’язок між зростанням браконьєрства і числа самок слонів, які народжуються без бивнів. У Національному парку «Горонгоса» у Мозамбіку 90 % слонів були вбиті з 1977 по 1992 роки під час громадянської війни у країні.

Браконьєрів переважно цікавлять тварини з бивнями, через що майже половина слоних старше 35 років залишаються без них. Самки передають «безбивневий ген» своїм дочкам. З усіх слонів, які народилися після війни, 30 % самок не мають бивнів. 98 % слоних в Слонячому національному парку «Аддо» не мають бивнів. Ймовірно, це найбільш переконливий приклад «безбивневого гена». У 1931 році, коли парк тільки заснували, лише 11 слонів врятувалися від мисливців. З 8 виживших самок чотири були без бивнів.

Хоча міжнародна торгівля слоновою кісткою знаходиться під забороною з кінця 1980-х років, Всесвітній фонд дикої природи повідомляє, що десятки тисяч африканських слонів продовжують вмирати кожен рік через свої бивні.