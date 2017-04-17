Слони розуміють коли розташування їх тіла заважає виконанню завдання (відео)

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Азіатські слони здатні розуміти, в яких випадках розташування їх тіла може заважати виконанню завдання. До такого висновку прийшли вчені з Кембріджського університету. Вважається, що впізнавати себе можуть лише кілька видів тварин: вищі примати, дельфіни, сороки і слони.

Всі вони пройшли всім відомий тест з дзеркалом. Між тим, багато вчених критикують даний спосіб визначення здатності до самосвідомості у тварин, вважаючи, що не всі істоти так сильно залежать від зорового сприйняття.

Фахівці з Кембриджського університету запропонували ще один спосіб тестування здібностей слонів. Під час експерименту тварин просили дати палицю, яка була прикріплена до мату мотузкою. Виявилося, що слони розуміють, що їх тіло тисне на мат і заважає підняти палицю з прив’язаним до неї матом. Учені також провели контрольні експерименти, в яких палиця не була прив’язана до мату.

Дослідники встановили, що у 42 випадках з 48 слони сходили з мату, якщо палиця була до нього прив’язана. І тільки в 3 випадках з 48 ці тварини залишали мат, який не був прив’язаний до палиці.

Схожі експерименти використовуються для перевірки здібностей дитини, коли її просять штовхнути візок, прив’язаний до мату, на якому він стоїть. Діти до 2 років нездатні зрозуміти, що необхідно зійти з мата, щоб виконати завдання.