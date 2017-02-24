Сльози це інструмент емоційної стійкості

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Дослідники з Великобританії повідомили, що, за їх словами, вдалося довести, що сльози є нормальним проявом емоцій.



Психологи кажуть, що багато людей припускають, що сльози є ознакою моральної слабкості, але це помилкова думка, насправді, це нормально. Останні дослідження показали, що сльози є інструментом емоційної стійкості людей, крім того, це природний процес, закладений природою, тому сльози навіть корисні для їх здоров’я і в деяких випадках необхідні для того, щоб стабілізувати стан організму.

З допомогою сліз люди можуть знімати стрес, причому, таким чином, можуть виливатися не тільки негативні емоції, але також сльози можуть бути ознакою сильних позитивних емоційних переживань. У зв’язку з цим, психологи кажуть, що придушувати емоції не можна, бо сльози важливі для нормалізації душевного стану.

За допомогою плачу організм позбавляється від токсинів, гормону стресу, і інших речовин, які можуть виділятися в тілі під час стресу. Таким чином, сльози допомагають не тільки психічному здоров’ю, але й підтримання фізичного здоров’я.

Психологи відзначили, що при цьому, багато хто соромиться сліз, і багато хто просто їх стримують, що вкрай згубно впливає на їх емоційну стійкість і стабільність. Особливо гостро це питання стоїть у чоловіків, яких з дитинства виховують так, що плакати не можна, особливо на людях.

При цьому, недавнє дослідження показало, що 85% жінок і близько 73% чоловіків стають менш дратівливими, якщо поплачуть.