Смартфон з гнучким екраном все-таки представлять на MWC-2017

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Ні для кого не секрет, що в кінці цього місяця відбудеться одна з грандіозних виставок нових досягнень в сфері мобільних пристроїв – MWC-2017. І в ній візьмуть участь багато відомих і поки що маловідомих компаній. Але ось пильної уваги заслуговує популярний південнокорейський виробник смартфонів Samsung.

Крім мобільних девайсів під назвою Galaxy S8 і Galaxy S8 Plus, ми можемо сміливо очікувати презентації пристрою з гнучким дисплеєм. Як стверджують представники компанії, ця розробка справить на громадськість ефект «бомби» і має всі шанси стати революційною інновацією в сегменті.



Також варто відзначити, що новинка буде представляти собою прототип смартфона з гнучким екраном, який зможе працювати під управлінням програмної платформи Android 7.0 Nougat і при цьому легко змінювати свою форму. Єдиним негативним моментом процесу анонсу цього нововведення стане те, що вся презентація відбуватиметься в закритій формі. А це означає, що модель зможуть споглядати виключно партнери Samsung і постачальники комплектуючих. Але засмучуватися не варто, оскільки великий інтерес до цієї новинки може стати тим чинником, який спонукає розробника на масове виробництво такого роду смартфонів, і вже до кінця 2017 року ми зможемо побачити цей ексклюзив.