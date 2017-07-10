Смартфони змушують людей ходити, як пенсіонери

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Смартфони різко змінюють те, як люди ходять по вулиці, говорять вчені з Університету Англія Раскін в Кембриджі. Офісні працівники і молоді люди ходять, як пенсіонери, перевіряючи електронні листи та повідомлення на ходу. Фахівці виявили, що мобільні телефони змушують людей ходити повільніше і більш дрібними кроками, щоб уникнути перешкод, які важко побачити, постійно дивлячись на екран. Медики кажуть, що дані зміни ходи можуть викликати проблеми зі спиною і шиєю в довгостроковій перспективі.

В ході випробувань учасники ходили пішки, читаючи текстові повідомлення, надсилаючи повідомлення, розмовляючи по телефону або без телефону. Було встановлено, що написання тексту є найбільш складною діяльністю, яка змушує людей дивитися на свій телефон на 45% більше, ніж при читанні повідомлення.

Згідно з отриманими даними, люди, які пишуть текстове повідомлення, ходять наполовину повільніше, ніж ті, у кого немає телефону. Цим людям також складніше залишатися на прямій лінії, і вони піднімають ногу на 18% вище над краєм тротуару. Учасники також ходили на третину повільніше при читанні повідомлень і на 19% повільніше під час розмови по телефону.

За словами експертів, смартфони перешкоджають ходьбі по прямій лінії, створюючи небезпеку зіткнення із зустрічними пішоходами, лавками і вуличними ліхтарями. В результаті у людей виникає необхідність уповільнення кроку, оскільки вони покладаються на свій периферійний зір, щоб уникнути зіткнень і падінь, відволікаючись на телефон.

Натхнення: healthvesti.com