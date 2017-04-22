Смертельне селфі (відео)

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У Бразилії молоду пару змило хвилею з прибережної скелі, на якій вони робили селфі. Дівчину вдалося врятувати, проте її супутник загинув.



Трагедія сталася 15 квітня на одному з пляжів в штаті Санта-Катаріна на півдні країни. 19-річна Аманда Марія Роке і її двоюрідний брат 25-річний Леонардо Сантос, які приїхали з Сан-Паулу, залізли на одну з прибережних скель поруч з маяком Санта Марія, щоб сфотографуватися на тлі хвиль, повідомляє Daily Mail.

Їх родич Джефферсон та Консейсао, який не пішов з ними на скелю, знімав пару на відео з відстані. В якийсь момент молодий чоловік і дівчина виявилися збиті з ніг і віднесені в воду великою хвилею.



Джефферсон покликав на допомогу рятувальників, яким вдалося витягнути Аманду на берег живою. Тіло Леонардо вдалося знайти лише через чотири дні.

Дівчина розповіла, що її брат практично відразу втратив свідомість і почав тонути. Вона намагалася втримати його на воді за волосся, але в підсумку все-таки втратила хватку під ударами хвиль.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії загинув любитель селфі з Нової Зеландії, якого також змило хвилею у воду.