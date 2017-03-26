Смертельна отрута павука може дати людям ліки від інсульту

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Щорічно від інсульту помирає 6 мільйонів чоловік, що робить цей небезпечний стан третьою за поширеністю причиною смерті; ще 5 мільйонів жертв інсульту назавжди залишаються інвалідами. Під час інсульту мозок випробує тривалу недостачу кисню. Інколи це відбувається через проблеми з головними кровоносними шляхами організму — магістральними артеріями і серцем, іноді причина — в кровоносних судинах самого мозку.



Незалежно від патогенезу картина при інсульті спостерігається одна: клітини головного мозку не отримують достатньо кисню і намагаються заповнити його недолік, переходячи на безкисневий спосіб харчування — анаеробний гліколіз. За допомогою гліколізу мозок справляється з відсутністю поживних речовин, але побічні продукти цього процесу створюють в нейронах кисле середовище, яке руйнує клітини. Загибель нейронів при інсульті призводить до дуже тяжких наслідків і часто заважає пацієнтам відновити моторні і когнітивні функції.

До цих пір на ринку не існувало ліків, здатних надійно захистити нейрони від загибелі після інсульту, проте ситуація може покращитися вже в найближчі два роки. Австралійські вчені виявили, що отрута павука Hadronyche infensa, яка здатна вбити людину за 15 хвилин, містить нешкідливий компонент, який можна використовувати для підтримки життя нейронів в ураженому інсультом мозку.

Компонент привернув увагу вчених зовнішньою схожістю молекули з молекулою вже відомого інгібітору іонних каналів, робота яких призводить до загибелі нейронів від кислоти. Пептид з павукової отрути, що отримав назву Hi1a, виявився в рази ефективніше раніше відомого компонента.

З’ясувалося, що Hi1a блокує реакцію клітини на молекули кислоти і запобігає руйнуванню нейронів під її впливом. Експерименти на щурах показали, що ін’єкція Hi1a прямо в мозок покращує стан тварини після інсульту і сприяє відновленню моторних функцій, навіть якщо ліки вводили в мозок через 8 годин після інсульту. Зараз автори дослідження готуються випробувати Hi1a на людях; тести займуть близько двох років.