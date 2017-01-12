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Пес врятував господаря від неминучої загибелі

в Земля 12.01.2017 5 пер.

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Зворушлива історія відданості господарю чотириногого друга, яка, на щастя, закінчилася благополучно, сталася в новорічну ніч з жителем штату Мічіган (США) на ім’я Боб.

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Ввечері 31 грудня Боб знаходився вдома разом зі своїм золотистим ретривером до кличці Келсі. Чоловік дивився футбол, але під час перерви вирішив вибігти на вулицю за дровами для каміна. У цей момент він послизнувся і впав, зламавши шийні хребці.

Боб спробував покликати на допомогу, але його сусіди живуть досить далеко і почути його крики не могли. Чоловік лежав паралізований на снігу, ризикуючи замерзнути на смерть, але йому на допомогу прийшла Келсі.

Собака протягом майже 20 годин лежала на господарі, облизуючи його обличчя і руки, щоб зігріти. До ранку у чоловіка сів голос, і він уже не міг кричати. Однак Келсі ні на хвилину не припиняла гавкати.

Зрештою, до вечора першого січня поклик Келсі почув сусід, який і викликав швидку допомогу. Тепер Боб безмірно вдячний собаці за те, що саме вона врятувала його від безглуздої смерті.

«Я був дуже здивований тим, що не отримав жодних обморожень. Я впевнений, що ця заслуга Келсі, яка тримала мене в теплі і безпеці», – зазначив чоловік.

Після проведеної операції стан Боба стабілізувався. Він вже може рухати всіма кінцівками і зараз проходить курс інтенсивної терапії.

 
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