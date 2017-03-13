Собаки маніпулюють людьми заради вигоди

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Собаки навмисно дурять господарів, щоб отримати від них бажане, пише The Telegraph з посиланням на дослідження, опубліковане вченими Університету Цюріха в журналі Animal Cognition.



Експерти вивчили 27 різних собак, до кожної з яких було приставлено по дві людини: одна дозволяла псові з’їсти частування, інша, навпаки, не дозволяла йому цього зробити.

В ході досліджень пес спочатку з’ясовував, яка саме людина йому дісталася — яка ділиться їжею або яка залишає її у себе. Потім вихованець повинен був привести людину до однієї з трьох коробок: у першій перебувала улюблена їжа собаки — соковита сосиска, у другій — їжа, яку він не дуже любить, — собачі галети, у третій не було нічого.

Собаки дуже швидко навчилися такій маніпуляції: якщо їм діставався чоловік, який не дає з’їсти ласощі, вони приводили його до порожньої коробці. А коли до них приставляли людину, готову ділитися частуванням, вони її приводили вже до коробки з сосискою, тому що знали, що отримають її в будь-якому випадку.

Через два дні тестів з’ясувалося: того, хто дозволяє з’їсти їжу, собаки приводили до коробки з сосискою частіше, ніж очікувалося в цілому, і частіше, ніж того, хто не дозволив би з’їсти її.

«Вони продемонстрували дивовижну гнучкість у поведінці, — ділиться враженнями Маріанна Хеберлейн, яка очолила дослідження. — Вони не дотримуються суворого правила, вони думають про те, які варіанти вибору у них є».