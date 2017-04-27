Собаки володіють телепатією

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Ряд проведених досліджень поведінки собак дозволив вченим зробити висновок, що домашні тварини не тільки віддані людині, але і можуть читати думки господарів.



Експерименти показали, що чотириногі улюбленці здатні усвідомлювати людську реальність. Це з’ясувалося, коли фахівці помістили тварину і господаря в різних кінцях однієї кімнати. Перед випробовуваними поставили дві однакові іграшки. Собака могла бачити обидві, а для людини одну закрили прозорим бар’єром. Після команди принести іграшку тварина приносило саме ту, яку бачив господар. Якщо людина відверталася і повторювала прохання, собака сама вибирала, що саме принести.

Також, на думку вчених, собаки є єдиними з тварин, хто розуміє жести вказівним пальцем. Подібний рівень взаєморозуміння, вважають фахівці, закріпився в ході еволюції, коли чотириногі вихованці допомагали людям у полюванні.

Фахівці з різних країн світу проаналізували інтелектуальні здібності різних видів тварин і склали свій рейтинг найрозумніших з них. До числа інтелектуалів потрапили собаки і кішки, причому вчені не змогли визначити, хто з них розумніший.