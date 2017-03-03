Соціальні навички собак перевершили шимпанзе в «людяності»

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Міжнародна група вчених показала, що соціальні навички собак і дітей схожі в більшості, ніж шимпанзе і дітей.



Згідно гіпотезі «культурного інтелекту», людину від приматів відрізняє наявність унікальних навичок обміну знаннями і кооперації, що розвиваються в ранньому дитинстві. Попередні роботи показали, що дворічні діти і шимпанзе однаково добре справляються з загальними когнітивними тестами, наприклад на пам’ять і увагу. Однак з плином часу соціальний інтелект дітей підвищується, і вони перевершують шимпанзе по здатності до кооперації і навчання через наслідування.

Між тим ряд досліджень з участю собак ставлять «гіпотезу культурного інтелекту» під сумнів. Зокрема, відомо, що собаки здійснюють аналогічні помилки при пошуку предметів, орієнтуючись на комунікативні сигнали, як і діти, а також не гірше останніх можуть користуватися невербальними сигналами. Результати таких експериментів лягли в основу гіпотези «одомашненого соціального інтелекту», яка пов’язує подобу соціальних навичок у собак і людини з конвергентною еволюцією.

Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені з університету Арізони та інших установ провели експеримент за участю 105 дітей у віці 2 років, 552 собак різної породи та 106 шимпанзе. Всі випробовувані проходили загальні тести на когнітивний розвиток, а також серію ігрових тестів, в яких за допомогою невербальних підказок (напрямку погляду, пальця) повідомляли один одному розташування захованих ласощів або іграшок.

Кореляція успішності виконання тестів (величина кіл вказує на кількість вірно виконаних пов’язаних завдань) / ©MacLean et al., Animal Behaviour, 2017

Аналіз показав, що шимпанзе, діти та собаки отримували ідентичні результати тестів на загальний розвиток. У той же час соціальні навички давалися собакам і дітям краще, ніж шимпанзе. Так, діти та собаки демонстрували відносно стабільні успіхи при виконанні подібних завдань, тоді як у шимпанзе показник виявився іншим. На думку авторів, отримані дані свідчать про те, що спільна еволюція собак і людини в цьому випадку відіграють більшу роль, ніж еволюційна близькість шимпанзе і людини.