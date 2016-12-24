Сон на боці очищає мозок від відходів, заявили вчені

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В ході експерименту вченим вдалося з’ясувати, що сон на боці сприяє очищенню мозку від відходів.

Експеримент був проведений на гризунах. Вчені давали гризунам снотворне і вкладали їх спати в різних позах. За допомогою МРТ під час сну були встановлені лімфатичні шляхи, якими різні відходи виводяться з мозку, що накопичувалися протягом періоду неспання.

В результаті експерименту вдалося з’ясувати, що під час сну мозок активно очищається, що пояснює потребу людини в щоденному сні, завершили вчені. Крім того, було доведено, що сон на боці є найбільш корисним для людини. Під час експерименту гризуни, які спали саме на боці, показували високу активність мозку і найбільш ефективну роботу по очищенню.

На думку вчених, після очищення від відходів мозок починає працювати продуктивніше.

Натхнення: medvesti.com