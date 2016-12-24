Не пропусти
Головна / Здоров'я / Сон на боці очищає мозок від відходів, заявили вчені

Сон на боці очищає мозок від відходів, заявили вчені

в Здоров'я 24.12.2016 27 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

В ході експерименту вченим вдалося з’ясувати, що сон на боці сприяє очищенню мозку від відходів.

1-24-12-2016-600-433

Експеримент був проведений на гризунах. Вчені давали гризунам снотворне і вкладали їх спати в різних позах. За допомогою МРТ під час сну були встановлені лімфатичні шляхи, якими різні відходи виводяться з мозку, що накопичувалися протягом періоду неспання.

В результаті експерименту вдалося з’ясувати, що під час сну мозок активно очищається, що пояснює потребу людини в щоденному сні, завершили вчені. Крім того, було доведено, що сон на боці є найбільш корисним для людини. Під час експерименту гризуни, які спали саме на боці, показували високу активність мозку і найбільш ефективну роботу по очищенню.

На думку вчених, після очищення від відходів мозок починає працювати продуктивніше.

Натхнення: medvesti.com

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2016, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments