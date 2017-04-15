Сонячні бурі можуть розряджати іоносферу Землі

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

У новому дослідженні виявлено, що сонячні бурі можуть не тільки заряджати атмосферу Землі надлишковим зарядом поблизу полюсів, але і виробляти прямо протилежну дію: сприяти формуванню областей, які майже не мають електричного заряду. Ці знахідки дозволяють глибше зрозуміти вплив сонячних бур на атмосферу Землі, а також можуть допомогти поліпшити радіозв’язок і навігаційні системи в Арктиці.



Команда дослідників з Данії, США і Канади зробила це відкриття при вивченні сонячної бурі, яка накрила Землю 19 лютого 2014 р. Ця буря мала помітний вплив на іоносферу Землі в північних широтах.

Сонячні бурі часто супроводжуються викидами сонячної речовини, званими корональними викидами маси (coronal mass ejection, CME). Під час цього виверження електричні заряджені сонячні частинки прямують у бік Землі. При досягненні атмосфери нашої планети сонячні частинки викликають збурення в магнітосфері Землі, відомі як геомагнітні бурі. Взаємодія між частинками CME і атмосферою нашої планети можуть призводити до формування нестабільних областей з підвищеною кількістю електронів в іоносфері, області атмосфери, що починається на висоті приблизно 80 кілометрів і містить іони і електрони.

Ця геомагнітна буря, яка сталася у 2014 р., була викликана двома потужними CME, спрямованими до Землі. В результаті цієї бурі вчені спочатку спостерігали звичайні для подій такого роду зони з підвищеною концентрацією електронів в небі над Гренландією, проте потім виявили на південь від цих зон великі ділянки простору (розмірами від 500 до 1000 кілометрів), де електрони «майже відсутні», згідно з одним із авторів нової роботи Перу Хоугу (Per Hoeg) з Національного інституту досліджень космосу Технічного університету Данії. Ці області залишалися збідненими електронами протягом декількох діб.

Поки що вчені не знайшли пояснення цим спостереженнями. Основні можливі версії включають рекомбінацію електронів з позитивними іонами або перерозподіл електронів.