Сонячна енергетика досягне 10 тисяч гігават до 2030 року

Глобальний альянс дослідних інститутів в області сонячної енергії (GA-SERI) опублікував в журналі Science наукову статтю «Фотовольтаїка тераваттного масштабу: траєкторії і виклики».

Членами заснованого в 2012 році Альянсу є 57 вчених в області сонячної енергетики з Інституту сонячної енергії Fraunhofer (Німеччина), Національного інституту передових промислових наук і технологій (Японія) і Національної лабораторії поновлюваних джерел енергії — NREL (США).

У статті йдеться, що світова індустрія фотоелектричної сонячної енергетики знаходиться на чіткій траєкторії, що дозволяє досягти масштабу в 5-10 терават потужностей фотоелектричної сонячної енергетики до 2030 року.

Цей об’єм може бути досягнутий, якщо будуть забезпечені наступні умови:

— подальше зниження вартості технологій фотоелектричної генерації при підвищенні продуктивності сонячних модулів;

— зниження витрат на засоби виробництва (заводи з виробництва модулів) і часу на розгортання нових виробничих потужностей;

— перехід до більш гнучкого електромережевого господарства, яке може працювати з високою часткою мінливою генерації на основі ВДЕ за допомогою зміщення навантаження, використання накопичувачів, розширення перетоків;

— збільшення попиту на електроенергію за рахунок більшого використання в інших секторах (транспорт, опалення та охолодження);

— подальший прогрес у технологіях зберігання енергії;- продовження державної підтримки сонячної енергетики.

Наголошується, що для 5-10 ТВт до 2030 року необхідний темп зростання сонячної енергетики близько 20-30%. При цьому останні 15 років сонячна енергетика зростала більш високими темпами.