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Сонячний дах Tesla виявився занадто дорогим

в Технології 26.06.2017 109 пер.

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Чи є сенс міняти свій дах на Tesla Solar Roof, або більш вигідно встановити сонячні панелі поверх існуючої покрівлі?

Солнечная крыша Tesla оказалась слишком дорогой

«Вам сподобається покрівля, яка виглядає краще, ніж звичайна, служить в два рази довше, та ще й виробляє електроенергію?» — говорив глава компанії Tesla Ілон Маск, випереджаючи продажі своєї сонячної покрівлі Tesla Solar Roof.

Сьогодні вийшов калькулятор сонячної покрівлі Тесла, за допомогою якого можна спробувати оцінити економічну сторону, про привабливість якої говорили її творці.

Все ж продукт вийшов преміальним. За своєю ціною він ніяк не може зрівнятися з середньою для американців покрівлею.

Сам Маск визнає, що «економіка не сходиться», якщо в регіоні високі податки на нерухомість (установка сонячної покрівлі підвищить оціночну вартість і, відповідно, податок на будинок) і низькі ціни на електроенергію.

Вартість Tesla Solar Roof значно перевищує альтернативні варіанти, наприклад, якщо порівнювати сонячну покрівлю і звичайний дах, на якій встановлена сонячна станція. Ось як виглядають розрахунки для покрівлі 2500 кв. футів і щомісячної плати за електроенергію в $200.

Солнечная крыша Tesla оказалась слишком дорогой

Тобто в даному випадку: «у Тесли є продукт, який має сенс тільки для нового будівництва будинків найвищого класу high end homes. Для середнього домовласника, який розглядає сонячну енергію, безумовно, найкращим вибором є традиційна сонячна енергетична система на даху».

Міняти свою вже існуючу покрівлю на черепицю Tesla економічно абсурдно, логічніше буде встановити сонячні батареї.

 
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