Сонячний дах Tesla виявився занадто дорогим

Сьогодні вийшов калькулятор сонячної покрівлі Тесла, за допомогою якого можна спробувати оцінити економічну сторону, про привабливість якої говорили її творці.

Все ж продукт вийшов преміальним. За своєю ціною він ніяк не може зрівнятися з середньою для американців покрівлею.

Сам Маск визнає, що «економіка не сходиться», якщо в регіоні високі податки на нерухомість (установка сонячної покрівлі підвищить оціночну вартість і, відповідно, податок на будинок) і низькі ціни на електроенергію.

Вартість Tesla Solar Roof значно перевищує альтернативні варіанти, наприклад, якщо порівнювати сонячну покрівлю і звичайний дах, на якій встановлена сонячна станція. Ось як виглядають розрахунки для покрівлі 2500 кв. футів і щомісячної плати за електроенергію в $200.

Тобто в даному випадку: «у Тесли є продукт, який має сенс тільки для нового будівництва будинків найвищого класу high end homes. Для середнього домовласника, який розглядає сонячну енергію, безумовно, найкращим вибором є традиційна сонячна енергетична система на даху».

Міняти свою вже існуючу покрівлю на черепицю Tesla економічно абсурдно, логічніше буде встановити сонячні батареї.