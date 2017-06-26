Сонячний дах Tesla виявився занадто дорогим

Чи є сенс міняти свій дах на Tesla Solar Roof, або більш вигідно встановити сонячні панелі поверх існуючої покрівлі?
«Вам сподобається покрівля, яка виглядає краще, ніж звичайна, служить в два рази довше, та ще й виробляє електроенергію?» — говорив глава компанії Tesla Ілон Маск, випереджаючи продажі своєї сонячної покрівлі Tesla Solar Roof.
Сьогодні вийшов
Все ж продукт вийшов преміальним. За своєю ціною він ніяк не може зрівнятися з середньою для американців покрівлею.
Сам Маск визнає, що «економіка не сходиться», якщо в регіоні високі податки на нерухомість (установка сонячної покрівлі підвищить оціночну вартість і, відповідно, податок на будинок) і низькі ціни на електроенергію.
Вартість Tesla Solar Roof значно перевищує альтернативні варіанти, наприклад, якщо порівнювати сонячну покрівлю і звичайний дах, на якій встановлена сонячна станція. Ось як виглядають розрахунки для покрівлі 2500 кв. футів і щомісячної плати за електроенергію в $200.
Тобто в даному випадку: «у Тесли є продукт, який має сенс тільки для нового будівництва будинків найвищого класу high end homes. Для середнього домовласника, який розглядає сонячну енергію, безумовно, найкращим вибором є традиційна сонячна енергетична система на даху».
Міняти свою вже існуючу покрівлю на черепицю Tesla економічно абсурдно, логічніше буде встановити сонячні батареї.