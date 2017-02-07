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SpaceX показала в 3D рух всередині вакуумного тунелю Hyperloop (відео)

в Технології 07.02.2017 50 пер.

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Компанія SpaceX опублікувала панорамне відео з демонстрацією руху в межах тестової ділянки вакуумного тунелю Hyperloop.

На відео знято випробувальну ділянку в Хоторне (Каліфорнія), яка використовується компанією для тестування моделей вантажопасажирських капсул. Протяжність тунелю — 1,6 кілометра.

Ідею Hyperloop («гіперпетля») представив у 2012 році інженер, підприємець і інвестор Елон Маск, ідеолог і засновник таких компаній, як SpaceX і Tesla Motors. Новий транспорт, який працює від сонячної енергії, буде вдвічі швидше літака і в три-чотири рази швидше швидкісного поїзда.

 
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