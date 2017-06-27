Спалахи на Сонці можуть знищити Землю

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Вчені прийшли до висновку, що виверження на поверхні Сонця можуть знищити людство всього за три дні.

Дослідники британського університету Редінга виявили, що кількаразове збільшення сонячної активності вже зараз негативно позначається на здоров’ї населення Землі. Зокрема, у людей підвищується ризик виникнення онкологічних захворювань.

Дослідники попередили, що короткочасне підвищення сонячної активності і «викиди» трапляються все частіше. Ефективного захисту, за словами вчених, від наслідків сонячних вивержень поки не існує.

На сьогоднішній день деяка частина людей перебуває в групі ризику. За словами вчених, побоюватися сонячної активності варто пілотам і пасажирам літаків, а також членам екіпажу МКС.