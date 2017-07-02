Спека в Греції побила європейський рекорд

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Європейський температурний рекорд поставила в суботу спека в Греції — 45,9 градуси за Цельсієм, повідомляє сайт meteo.gr. Така температура була зафіксована в районі Мірес недалеко від міста Іракліон на Криті.



У Греції більше тижня стоїть спекотна погода, але з четверга встановилася 40-градусна спека.

За даними синоптиків, у суботу на чотирьох станціях спостереження стовпчики термометрів піднялися вище позначки 44 градуси, на 25 станціях — не вище 42 градусів.

У столичному регіоні Аттіка найбільша температура була в районі Психіко — 43,4 градуси. У неділю збережеться спекотна погода, в ряді районів, включаючи Аттику і Пелопоннес, максимальна температура складе 44-45 градусів.

Падіння температури на десять градусів — до 33-34 градусів очікується в понеділок.

Державний Центр по контролю і профілактиці захворювань (KEELPNO) випустив рекомендації, як вести себе в таку спекотну погоду – уникати сонця, старатися перебувати в тіні і в охолоджуваному приміщенні, побільше пити води, не переїдати, носити легкий одяг, уникати важкої фізичної праці на сонці.

Мерія Афін відкрила в столиці дев’ять приміщень із кондиціонерами, де бажаючі можуть перечекати спеку. Приміщення, призначені в першу чергу для слабо захищених груп населення.

Пожежні служби попереджають про небезпеку пожеж у зв’язку із сухою спекотною погодою і заборону розводити багаття. Незважаючи на попередження, в Греції в суботу сталося кілька пожеж.



Таблиця найбільш високих температур в Греції. 1 липня 2017