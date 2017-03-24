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Спека в Іспанії змінилася снігом (фото)

в Фото 24.03.2017 81 пер.

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Погода в Іспанії різко змінилася з теплої весняної на зимову протягом 24 годин. В країну повернувся холод і сніг, а ще на початку тижня місцеві жителі ходили в літньому одязі.


Сніг накрив багато північних міст Іспанії і гірські схили. Великий атлантичний фронт приніс холод по всій країні з різким падінням температури, сніг повернувся, особливо в центральну частину півночі країни. У найближчі дні погода буде залишатися нестабільною в Іспанії, хоча прогнозується підвищення температури. У соціальних мережах іспанці публікують фотографії снігопади, від яких постраждала природа, яка вже відчула весну.

 
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