Spiegel: «авторитарним» Балканам набрид Брюссель і його демократія

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Прем’єр-міністра Сербії Олександра Вучича вважають «затятим прихильником ЄС та його цінностей», пише журналіст Der Spiegel Кено Ферзек. Вучич періодично хвалебно висловлюється про канцлера Німеччини Ангелу Меркель за її «гуманістичні, демократичні позиції». Також Вучич часто виступає в ролі «миротворця» в західно-балканському регіоні. Однак у той же час сербський прем’єр «демонстративно показує свою дружбу з президентом Росії».

Нещодавно Вучич уклав угоду про отримання російських літаків. Також він регулярно проводить сербсько-російські військові навчання поблизу кордону з «ненависним сусідом» — Хорватією. Часті висловлювання Вучича на адресу опозиційних політиків, інакодумців і незалежних ЗМІ містять «приховані, але серйозні загрози», пише Ферзек. «Вучич, керуючий постюгославскою Сербією з такою повнотою влади, як до нього тільки Слободан Мілошевич, — це приклад авторитарного, популістського, націоналістичного державного лідера в регіоні, який все більше віддаляється від демократії і правової держави», — відзначає автор матеріалу.

Формально Албанія, Боснія-Герцеговина, Косово, Македонія, Чорногорія і Сербія — кандидати на вступ до ЄС. Проте фактично в кожній країні регіону правлять «авторитарні політики і корумповані угруповання», стверджує автор. «2016 рік був кульмінаційним роком для Західних Балкан, — зазначив політолог Ведран Джихич. — Процес демократизації в регіоні в цілому знаходиться під питанням. Місцеві політичні еліти більше не сприймають ЄС всерйоз і ведуть подвійні ігри з Брюсселем. Для Західних Балкан більше немає прямого шляху в ЄС, в даний час існує безліч сценаріїв».

В результаті «втоми від розширення» у ЄС нині дотримується гасла «реальна політика замість правової держави». Європейський Союз потребує більшості «сильних політиків» на Балканах як політичних партнерів та гаранта стабільності. Однак, на думку політолога з Белграда Олени Мілич, політика ЄС та Заходу на Балканах являє собою «небезпечний тренд», резюмує автор Der Spiegel.

Фото: Reuters

Натхнення: inosmi.info