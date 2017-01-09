Spiegel: в Європарламенті закликали перекрити кисень «прокремлівським партіям»

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Фракція Європейської народної партії (ЄНП) має намір більш ефективно боротися з «радикальними угрупованнями» і фінансуванням «антиєвропейських партій», зокрема, з боку Росії, пише журналіст Der Spiegel Петер Мюллер.

«Ми повинні посилити правила фінансування партій на рівні ЄС», — заявив глава ЄНП Манфред Вебер. По ідеї політика, партії повинні отримувати менше коштів з боку ЄС, якщо їх представники паралельно отримують фінансування від «автократичних режимів». За словами Вебера, в першу чергу це стосується Росії і президента Володимира Путіна, який намагався «вчинити вплив на європейські партії». В якості останнього прикладу була названа Австрійська партія свободи, яка співпрацює з «Єдиною Росією». У свою чергу, французька партія «Національний фронт» спростувала інформацію про отримання чергового російського кредиту для проведення президентської виборчої кампанії.

Незважаючи на те, що фінансування з боку третіх держав офіційно заборонено в ЄС з початку 2017 року, санкції за порушення цього правила носять вкрай м’який характер, зазначає автор матеріалу. Порушникам загрожує максимальний штраф в розмірі 10% річного бюджету. З точки зору Вебера, цього недостатньо. «Не можна допустити, що ЄС фінансує антиєвропейські партії, яким допомагає грошима Кремль з метою ослаблення Європи. З цим треба покінчити», — підкреслив політик.

Також в Європарламенті дотепер немає чітких критеріїв для утворення фракцій, пише Мюллер. Єдина передумова для цього — достатнє число членів з декількох країн, які мають намір співпрацювати один з одним. Приміром, у фракцію «Європа свободи і прямої демократії» входить націоналістична британська партія Ukip та італійська «Рух п’яти зірок», незважаючи на те, що в їхніх лідерів немає спільних позицій за винятком критики щодо ЄС, резюмує автор Der Spiegel. Фото: Reuters

Натхнення: inosmi.info