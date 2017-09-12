Спостерігачі з десятків планет можуть помітити Землю

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Група вчених з Університету Квінс в Белфасті, Північна Ірландія, та Інституту досліджень Сонячної системи суспільства Макса Планка, Німеччина, вирішили перевірити, наскільки добре видна Земля можливим представників інших цивілізацій, які намагаються спостерігати транзити планет так само, як це робимо сьогодні ми за допомогою своїх засобів спостереження, таких як космічний телескоп НАСА «Кеплер» («Кеплер»).



Космічна обсерваторія Кеплер, яка здійснює пошук нових екзопланет, використовує так званий «метод транзиту». Суть методу полягає в реєстрації спадів яскравості зірки, що спостерігаються при проходженні, або транзиті, перед нею екзопланети, що блокує собою частину зоряного світла.

У своїй роботі ця група астрономів, очолювана Робертом Уелсом (Robert Wells) з Університету Квінс у Белфасті, ідентифікувала частину неба, звідки можуть бути видні транзити планет Сонячної системи. У дослідженні наголошується, що ймовірність виявити транзити планет земної групи (Меркурій, Венера, Земля, Марс) з поверхонь інших планет більш висока, ніж імовірність виявити великі газові планети, оскільки фактором, що визначає цю ймовірність у найбільш значній мірі, є відстань від Сонця, яке в разі планет земної групи виявляється значно меншою, ніж у випадку газових гігантів.

Взявши за основу набір з декількох тисяч відомих екзопланет, дослідники розрахували, що транзит однієї або більше з планет земної групи може спостерігатися з поверхонь 68 планет. Дев’ять з цих планет розташовані так, що з їх поверхонь можна спостерігати транзити Землі по диску Сонця, хоча, втім, всі ці планети в даний час віднесені вченими до незаселених.

Надалі команда Велса планує продовжити свої дослідження, здійснюючи пошук планет, з яких можна спостерігати транзит Землі, за допомогою космічного телескопа Kepler і аналізуючи їх потенційну заселенність.