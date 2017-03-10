Сравнение зарядных станций Tesla club и AutoEnterpise и ТОКА

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В Украине активно развивается инфраструктура зарядных станций. Сейчас в развитии инфраструктуры принимают участие три самые крупные компании, которые устанавливают зарядные станции для электромобилей: AutoEnterprise, Tesla Club Ukraine и ТОКА.

Сравнивая цены и сервис зарядных станций, владельцы электрокаров, а также коммерческие партнёры могут понять, какой вариант им больше всего подходит. В данном обзоре приведено сравнение компаний, занимающихся развитием инфраструктуры зарядок:

ТОКА (Eco Cars). Самостоятельно изготавливает коммерческие зарядные станции, а также закупает домашние зарядки в Германии и США. Устанавливают станции на коммерческой основе. Всего 29 станций в Киеве, Львове и Одессе. Бесплатная зарядка для клиентов, т.е. владелец зарядки оплачивает стоимость станции + электроэнергию.

Tesla Club Ukraine. Закупает и устанавливает станции производства Германии на коммерческой основе. Всего 74 станции в 42 городах (включая областные и районные центры, в основном правобережная Украина). Бесплатная зарядка для клиентов, , т.е. владелец зарядки оплачивает стоимость станции + электроэнергию.

AutoEnterprise. Самостоятельно изготавливает домашние и коммерческие зарядные станции, а также устанавливает скоростные зарядки Superchargers. Всего 289 станций (одно-, двух- и трёхпортовых) по всей Украине. Управление зарядной станцией и Бесплатная установка или установка на коммерческой основе. Скидка 50% на зарядку для клиентов, электроэнергию оплачивает компания. В случае покупки зарядной станции, владелец самостоятельно выставлять стоимость за 1 кВт электроэнергии, а также отдельно выставлять стоимость за аренду паркоместа. образом, при бронировании места через сервис, считается отдельно время зарядки, а также время аренды паркоместа. Все зарядные устройства сертифицированы (Сертифікат відповідності, № UA1.096.0038414-16 от 02.11.2016. Выдан ОС “Метрологія” ННЦ “Інститут метрології”, 61002, м. Харків, вул. Мироносинська, 42. Свідоцтво про призначення № UA.P.096 від 01.03.2012 р.).

Это сравнительная таблица зарядок трёх компаний, которая наглядно показывает для коммерческих партнёров и клиентов, какая сеть зарядок наилучшим образом подходит для личного пользования и развития бизнеса.

Владельцы электромобилей сами могут по достоинству оценить преимущества зарядных станций и сервиса, для того чтобы обеспечить максимальный комфорт передвижения по всей стране.

Проанализировав данные компании, мне как владельцу электромобиля очень удобно пользоваться зарядками “АвтоЭнтерпрайз”. На это есть несколько причин:

1. Самая развитая сеть зарядок по Украине. Недавно АвтоЭнтерпрайз подписали договор с WOG, что довольно удобно. Теперь на каждой АЗС будет установлена зарядка. Сейчас они есть уже в 3х городах.

2. Сертифицированные зарядки. Я спокоен за то, что батарея моего электрокара не испортится после первой зарядки.

3. Представительства во всех крупных городах Украины (Харьков, Киев, Одесса, Днепр, Запорожье).

4. Онлайн сервис. Пополнение баланса через личный кабинет, бронирование зарядного порта, регуляция времени заряда и пр. опции управления процессом зарядки — это ещё один показатель сервиса.

Даже не покупая электромобиль в АвтоЭнтерпрайз, можно стать пользователями данных зарядок. Компания заинтересована в поддержании развития электромобилей и это видно не только по разрастанию сети ЗС, но и по усовершенствованию самого сервиса.