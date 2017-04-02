США розробляють технологію охолодження земної атмосфери

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Вченим з Гарвардського університету виділили 20 мільйонів доларів на розробку методики розпилення мікрочастинок в стратосфері Землі на висоті 20 кілометрів, які повинні відбивати сонячне світло і розсіювати його. За планами ця технологія управління кліматом, запрацює вже у 2022 році.



На початковому етапі в якості мікрочастинок будуть використовувати мікропар і крейда (карбонат кальцію), а потім асортимент речовин планується розширити і використовувати оксид алюмінію і мікро-алмази.

Розпорошення цих речовин в стратосфері призведе до глобального охолодження клімату на Землі. Глава дослідницької групи Девід Кейт говорить, що ця технологія дозволить відтворити той же ефект, який мають на атмосферу Землі викиди вулканів, що охолоджують повітря. Так, в 1991 році вулкан Пітанубо викинув в атмосферу стовпи попелу такої сили, що глобальна температура на нашій планеті знизилася на 0.5°C.

Вчений зазначає, що управління кліматом це складний і ризикований метод і доведеться балансувати на межі. Якщо викинути в атмосферу дуже багато захисного шару, то на Землі може настати вічна зима. В історії Землі є багато прикладів, коли дуже потужні виверження вулканів призводили до різкого і тривалого похолодання в результаті чого все живе на Землі загинуло.

У Гарварді вже заплановано проведення локальних експериментів, які поки не матимуть глобального характеру і будуть проводиться під суворим контролем. Щоправда вчені відзначають, що ці експерименти за своїми масштабами, будуть набагато більшими, ніж коли-небудь раніше.

Вчені називають свій метод «Сонячна інженерія» і впевнені, що він стане панацеєю, яка захистить Землю від глобального потепління. Розпорошення захисного шару, який забезпечить надійний захист Землі, обійдеться дуже дешево, ніж всі альтернативні методи. За розрахунками вчених, на розпилювання в атмосфері Землі мікрочастинок, потрібно всього лише 10 мільярдів доларів щорічно.