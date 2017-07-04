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США: вперше відновлювана енергія обігнала атомну

в Екологія 04.07.2017 29 пер.

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Станції з виробництва енергії з відновлюваних джерел стали виробляти в США більше електрики, ніж АЕС.

США: впервые возобновляемая энергия обогнала атомную

Про це йдеться у звіті статистичного агентства EIA, і ця тенденція продовжить зберігатися. За даними на квітень цього року лідирує природний газ, на другому місці — вугілля, а на третьому — енергія сонця, вітру, води, землі і біомаси, яка потіснила атомну. Протягом двох місяців поспіль відновлювана енергія утримує свої позиції — у березні її частка склала 21,6% проти 20,34% атомної, а в квітні — 22,98% проти 19,19%.

У порівнянні з першою третиною 2016 року зростання обсягів відновлюваної енергії в цьому році склало 12,1%, тоді як виробництво атомної знизилося на 2,9%. У березні сонячна та вітряна енергія вперше перевищили 10% загальної виробленої в Сполучених Штатах (в 2016 році їх частка дорівнювала 7%), повідомляє hightech.fm

Атомна енергія знижує показники протягом останніх чотирьох років, і фахівці прогнозують, що ця тенденція не припиниться. У період між 2013 і 2016 в США була зупинена діяльність шести незалежних атомних реакторів із сукупною потужністю 4862 МВт, ще шість реакторів будуть закриті в найближчі 4 роки.

«Відновлювана енергія перевершила атомну, і це важливий крок у трансформації енергетики США, — говорить Тім Джадсон, виконавчий директор організації Nuclear Information and Resource Service. — Цей розрив тільки збільшиться в наступні роки, продовжиться швидке зростання відновлюваної енергетики, а до 2025 року обсяг атомної енергії зменшиться ще на 7% через закриття АЕС. Завершення будівництва ще чотирьох нових реакторів буде недостатньо для того, щоб звернути назад цю тенденцію.»

 

 
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