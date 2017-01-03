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Стало відомо, чим здивує Ocean Note від HTC

в Ґаджети 03.01.2017 38 пер.

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Користувачі тайванського веб-ресурсу Eprice сьогодні дізналися нові подробиці щодо новенької інновації — смартфона HTC Ocean Note.

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Як стверджує джерело, даний пристрій являє собою флагман, який повинен вийти в 3-х колірних варіаціях – чорній, синій, білій. Однак головними його властивостями стануть -великий екран і просунута фотокамера, у якої є всі шанси завоювати найкращий рейтинг в спецсервісі DxOMark.

Експерти мобільної індустрії схиляються до того, що саме HTC Ocean Note вдасться змістити з лідируючих позицій Google Pixel за параметрами фото — і відеозйомки.
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Що стосується очікуваної дати презентації цієї дивовижної новинки, то в даний час невідомо, чи представлять її громадськості 12 січня на одному з тематичних заходів компанії. Швидше всього, що в цей день всі лаври будуть належати іншій новинці HTC – моделі OneX10 з кодовим ім’ям Alpine.

Нагадаємо, що в 1-му кварталі цього року очікується реліз відразу 3-х інновацій від бренду HTC. Першим здасться «среднячок» HTC X10, слідом за ним представлять Ocean Note, а якою моделлю виявиться третій пристрій – поки тримається в таємниці.

Натхнення: mobnovelty.ru

 
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