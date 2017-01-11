Standard: російських рецидивістів виправлятимуть примусовою працею, або привид ГУЛАГу?

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

З 2017 року російські суди зможуть призначити в якості міри покарання — «примусові роботи», пише журналіст Der Standard Андре Баллін. В січні Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) відкриє чотири «виправних центри» — в Сибіру, на Далекому Сході, на Кавказі і в Волзькій області, а також сім пунктів прийому примусових робітників. У перший час передбачені місця для 900 засуджених.

На відміну від ув’язнення в тюрмі «злочинці не будуть ізолюватися від суспільства»,- підкреслив заступник голови ФСВП Валерій Максименко. За його словами, вони зможуть користуватися телефоном і інтернетом, витрачати частину зароблених грошей, відвідувати лікаря і проживати з родиною після закінчення третини строку відбування покарання.

В даний час тюремна система Росії «в моральному і фінансовому сенсі» обтяжлива, зазначає Баллін. Більшість в’язниць застаріли і переповнені, в них «панує страх і насильство, які виходять як від ув’язнених, так і від наглядачів, що знову і знову приводить до бунтів». Забезпечення системи в’язниць обходиться державі приблизно в €4 млрд, хоча на кожного ув’язненого витрачається всього €2,2, що в 50 разів менше, ніж у середньому в Європі.

«Ще гірше той факт, що в Росії немає концепції ресоціалізації злочинців», — наголошує автор матеріалу. За словами Балліна, російська юстиція має тенденцію до винесення обвинувальних вироків, 90% всіх засуджених визнаються винними. «Незалежних судів і суддів практично немає, вони — частина кримінального переслідування», — заявив петербурзький правозахисник Ігор Кучерена.

За статистикою, в російських в’язницях перебувають 650 тисяч ув’язнених і рівень рецидивістів серед них виріс до максимуму: рецидивіст з них кожен другий. У російських в’язницях з’явився «стабільний паралельний світ» зі своїми правилами і законами.

Система, яка з’явилася в 1930-ті роки так і не була зруйнована, що робить в’язниці «університетами» злочинного світу, пише автор матеріалу. Таким чином, з введенням примусових робіт пов’язана надія на те, що частина потенційних рецидивістів зможуть уникнути трагічного сценарію свого життя. Дана міра покарання буде застосовуватися в першу чергу до тих, хто вчинив злочини невеликого ступеня тяжкості, за які передбачено до п’яти років позбавлення волі. На сьогоднішній день конкретних даних про те, які роботи будуть виконувати засуджені, немає. «У будь-якому випадку ГУЛАГ, що експлуатує працю ув’язнених, не відродять», — резюмує автор Der Standard.

Натхнення: inosmi.info