Стародавній клімат вплинув на форму вашого носа

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Запитайте у будь-кого, навіщо потрібен ніс, і відповідь, швидше за все, буде пов’язана зі здатністю вловлювати запахи. Ми цінуємо наші носи, тому що вони допомагають відчувати аромат квітів і свіжоспеченого печива.



Насправді, у наших носів є інша, більш важлива функція. Вони нагрівають і зволожують повітря, яким ми дихаємо, допомагаючи запобігати захворюванню та пошкодженню повітряних шляхів і легенів. Вчені довгий час підозрювали, що форма носа розвивалася в якості реакції на кліматичні умови. В холодному і сухому кліматі природний відбір сприяв носам, які краще нагрівали і зволожували повітря.

Команда під керівництвом вчених з Університету штату Пенсільванія (США) виявила докази зв’язку між носами, які є у нас зараз, і кліматом, в якому жили наші предки.

Дослідники виявили, що ширина ніздрі значно розрізнялася серед населення різних регіонів по всьому світу. Чим вища була температура і абсолютна вологість в регіоні, тим ширша була ніздря. А це означає, що клімат зіграв велику роль у формуванні нашого носа.

Вчені виміряли сім характеристик, включаючи висоту носа, виступ і ширину ніздрів, пігментацію шкіри і зріст у чоловіків і жінок, чиї батьки були народжені в регіонах,відповідних їх генетичним походженням. Дослідники проаналізували чотири регіони — Західну Африку, Східну Азію, Північну Європу і Південну Азію. У кожній групі було щонайменше 40 учасників.

Люди, чиї батьки і предки походили з місць з теплим і вологим кліматом, мали більш широкі ніздрі. Люди з корінням з холодних і сухих регіонів — більш вузькі. Найбільш сильний зв’язок між шириною ніздрів і клімату — в Північній Європі. Це означає, що холодний і сухий клімат був особливо сприятливий для людей з вузькими ніздрями.

Дослідники також з’ясували, що форма носа передається у спадок. Вони знайшли зв’язок між загальними генами і схожістю носів у великих групах не пов’язаних між собою людей. Це вказує на те, форма носа здебільшого знаходиться під генетичним контролем.