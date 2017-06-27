Стартап буде продавати електромобілі за 7000 доларів

Китайський стартап CHJ Automotive розробляє дві моделі електричних авто, які повинні з’явитися у продажу не пізніше 2018 року.
На стадії розробки зараз знаходяться два електрокара — гібридний кросовер і ультракомпактне авто. Друга модель надійде на китайські авторинки навесні наступного року і отримає цінник всього в 7800 доларів.
Мінімальний розмір автомобіля — 2,5 метра в довжину і 1 метр в ширину. Він буде працювати на двох змінних батареях, що означає, що автомобілю не потрібно занадто довго зупинятися на зарядній станції для підзарядки. Також відомо, що електрокар обладнають операційною системою Google під назвою Android Auto, за допомогою якої можна буде відстежувати стан автомобіля і керувати його системами. Про це повідомляє