Стартап буде продавати електромобілі за 7000 доларів

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Китайський стартап CHJ Automotive розробляє дві моделі електричних авто, які повинні з’явитися у продажу не пізніше 2018 року.

На стадії розробки зараз знаходяться два електрокара — гібридний кросовер і ультракомпактне авто. Друга модель надійде на китайські авторинки навесні наступного року і отримає цінник всього в 7800 доларів.