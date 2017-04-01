Столешница, ссора и секс

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В общем, мне нужна столешница. Причём не это гуано из пластика или металла, а из камня, так чтобы на всю жизнь. Мало того, её внешний вид с лёгкостью затмевает все эти придумки дизайнеров. Но есть одно но. Натуральный камень стоит столько, что за эти же деньги можно полностью переоборудовать квартиру. Но начну по порядку.

Полгода назад мы познакомились с девушкой, ну и, в общем, всё закрутилось. Решили съезжаться. У меня квартира неплохая, в хорошем районе, с видом на парк и так далее, но ремонт здесь в последний раз был лет 10 назад. Сами знаете, какая ситуация в стране была. Главное было выжить, а красивые обои можно поклеить и потом. Сейчас вроде всё по чуть-чуть начало налаживаться. ВВП растёт, даже депутаты иногда принимают законы для пользы народа. В общем, у нас украинцев всё просто. Идите в… со своей помощью, просто не трогайте и дайте строить свою жизнь в правовой, нормальной стране с хорошей социальной защитой, на которую каждый из нас имеет право, если исходить из тех налогов, что мы платим.

Но что-то я отвлёкся. Денег у меня было немного, но привести квартиру в нормальный вид, их должно было хватить. К тому же метраж не такой большой, чтобы тратить заоблачные суммы. Загвоздка произошла, когда мы решили переоборудовать кухню. В общем, у малой самой есть квартира, правда, поменьше, и там она сделала всё как хотела. Я конечно, пошёл ей на определённые уступки в плане обустройства нашего дома, но с чётким разграничением, что можно, а что нельзя. Когда речь зашла о кухни, у нас случилась первая серьёзная ссора. Она хотела переделать всё. С учётом её греческого темперамента, она может быть более чем убедительной. Но тратить такие деньги, на ремонт, я был не готов! Главным же камнем преткновения была столешница. Она хотела большую и шикарную из белого мрамора за сумасшедшие деньги… с доставкой прямо из Греции. В общем, по кругу это получалось порядка 70 000 гривен. 70 000 гривен, Карл! Да за такие деньги четыре ремонта можно сделать.

Пожалуй, вам это покажется полным абсурдом, но так оно и было. А всё дело в том, что когда-то у её семьи в Греции был ресторанчик. Точнее, это было престижное заведение, в котором любили поесть небедные люди. Неудивительно, что готовит она так, что хочется съесть тарелку, но 70 000! До сих пор мурашки по коже от этой цифры.

В общем, я долго себе ломал голову, как выйти из этой ситуации. В итоге чисто случайно наткнулся на https://dndgroup.com.ua/ — это наша украинская компания, которая занимается производством изделий из искусственного камня. При этом их стоимость по карману обычному украинцу. В итоге я решился на рискованный шаг. Я заказал у них точную копию столешницы, что хотела Ксюша. Ребята справились на отлично. Сделали всё в срок, доставили в квартиру и установили.

Когда Ксюша пришла домой и зашла на кухню, она действительно удивилась, но была в полном восторге. О подмене я ей рассказал только на третий день. Был небольшой скандал, но она к ней уже привыкла, поэтому отдавать назад мы её не стали. Да и зачем? Столешница ведь замечательная. Ну и что, что это искусственный камень, если по своим характеристикам он ничем особо не уступает натуральному.

Мы уже два месяца, как живём вместе, и знаете, в чём прелесть кухни Ксюши? Это невероятно вкусно, но в то же время твой живот не вываливается наружу, и чувствуешь ты себя замечательно. Ну а самое приятное… эту столешницу можно использовать не только по прямому назначению. Главное, что-то подстелить, чтобы холодно не было. Поэтому если вы хотите классно обставить свою кухню — обращайтесь в компанию DND. У них отличные изделия и понятные цены.