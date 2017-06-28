Столиця Норвегії в 2018 році переходить на використання електромобілів

Спочатку дорожня адміністрації міста має намір протестувати автобуси на електричній тязі. В рамках експериментального проекту в Осло будуть працювати 10-20 автоматизованих автобуса. Тестування триватиме до березня 2018 року. Постійно службою зможуть користуватися після закінчення випробувального терміну в січні 2019 року.

Планується, що пасажири зможуть замовляти автобуси, використовуючи додаток під назвою Ruters. Час очікування, як очікується, складе від п’яти до десяти хвилин.

Раніше Міністр транспорту Норвегії припустив «реалістичним» припущення, що до 2025 року продажі автомобілів з ДВС в країні повністю припиняться.