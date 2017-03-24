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Одесса, как один из самых привлекательных городов Украины, показывает высокую активность в сфере строительства новых зданий. Положительная динамика развития наблюдается и в частном секторе: недвижимость в пригороде одного из самых популярных курортов нашей страны пользуется огромнейшим спросом, а спрос, как известно, порождает предложение, в результате чего в настоящее время практически каждая строительная компания в Одессе предлагает потенциальным клиентам полный перечень услуг в сфере индивидуального домостроительства.

При этом стоит отметить, что лидером в сфере частного строительства по праву можно считать компанию «Zelinski Group», работающую на одесском рынке 2005 года. За более чем 12 лет успешной деятельности, компания заслужила право на звание одного из самых надежных и проверенных застройщиков, реализовав сотни различных проектов и ни разу не нарушив обязательств перед своими клиентами. Поддерживая статус лидера, руководство компании старается внедрять новые технологии возведения красивых и прочных зданий, а также периодически обновлять материально-техническую базу, закупая современные инструменты и высокотехнологичную строительную технику у лучших производителей мира.

Строительство домов, дачных домиков и элитных коттеджей

Комплексный подход к индивидуальному домостроительству позволяет повысить оперативность возведения новых зданий по европейским стандартам качества, безопасности и надежности. «Zelinski Group» предлагает вниманию клиентов полный перечень услуг в сфере частного строительства:

Грамотное проектирование коттеджей, дачных домиков и загородных домов;

Составление сметы, позволяющей рассчитать стоимость готового объекта;

Подписание договора подряда, фиксирующего сроки сдачи объекта;

Комплексная подготовка участка к предстоящему строительству;

Создание фундамента, являющегося основой будущего здания;

Возведение каркаса будущего здания, строительство стен и перекрытий;

Кровельные работы: создание опалубки, монтаж покрытия, обустройство стоков;

Подключение дома к городским системам инженерных коммуникаций;

Внешняя и внутренняя отделка, облагораживание территории;

Вывоз строительных отходов, генеральная уборка объекта.

Строительство частных домов проходит под тщательным надзором ответственных прорабов — специалистов, обладающих колоссальным опытом работы. При этом стоит отметить, что клиент может осуществлять личный контроль на всех этапах завершения объекта.

Преимущества сотрудничества с СК «Zelinski Group»

Удержание лидирующих позиций на динамично развивающемся рынке Одессы и Одесской области обусловлено не только профессионализмом и рациональным подходом к строительству. Компания предлагает максимально выгодные условия сотрудничества как для частных, так и для корпоративных клиентов. Из преимуществ подписания договора с «Zelinski» можно выделить:

Строгое соблюдение регламента и сроков строительства; Использование сертифицированных строительных материалов высочайшего качества; Технический контроль строительства на всех этапах возведения нового здания; Комплексный подход, что особенно актуально при возведении домов «под ключ»; Фиксация стоимости расходов на закупку стройматериалов, вне зависимости от переменных; Применение инновационных технологий строительства, ранее не используемых в нашей стране.

Начать сотрудничество с «Zelinski Group» можно со звонка по номеру, размещенному на главной странице сайта компании, по праву считающейся одним из лучших застройщиков Одессы!