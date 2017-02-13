Створена гнучка сонячна батарея завтовшки з аркуш паперу

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Американська компанія mPower Technology розробила тонку, гнучку і легку сонячну батарею, якою можна легко обліпити, наприклад, дрон або який-небудь ґаджет, істотно підвищивши функціональність будь-якої поверхні.

Розробка називається «Dragon SCALE», так як її зовнішній вигляд дійсно більше нагадує луску, ніж сонячну панель. Розробники повідомляють, що їх панелі гнучкі і тонкі, як папір, а їх виготовлення обходиться істотно дешевше, ніж виробництво звичайних сонячних батарей, сама ж технологія виробництва дозволяє робити більш надійні та ефективні порівняно з іншими сучасними аналогами елементи.

Згинати звичайні кремнієві сонячні батареї не можна, адже вони відразу ламаються, «луска» ж позбавлена цього недоліку, тому ми незабаром зможемо змінити ринок сонячної електроенергії, — вважає Мурат Окандан, голова mPower Technology.

Розробники впевнені, що властивості їх розробки дозволять по-новому поглянути на застосування сонячних батарей. Дійсно, коли «драконова луска» з’явиться у продажу, нею можна буде обертати навіть водостічні труби, розпірки або навіть стовпи і дерева, перетворюючи їх у сонячні панелі, а аркуш побільше можна приклеїти на дах автомобіля, зробивши його більш екологічним, енергонезалежним і сучасним.

Цін і термінів надходження «луски» у продаж розробники поки не повідомляють.