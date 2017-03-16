Створені екологічні шини з додаванням харчових відходів

Ось чому вчені з університету Огайо під керівництвом професора Катріни Корніш приступили до розробки «зелених» шин, в яких замість вуглецевого наповнювача використовується яєчна шкаралупа і шкірка помідорів.

Харчові відходи висушують і розтирають у порошок. Потім цей порошок додають у гуму, і він, як повідомляється, робить гуму міцнішою, при цьому не зменшуючи її еластичність на відміну від більшості інших підсилюючих присадок. Це частково пояснюється тим, що пористі частинки яєчної шкаралупи мають велику площу поверхні для більшого контакту з гумою, в той час як частинки томатної шкірки залишаються досить стабільними при високих температурах, плюс в них містяться жорсткі волокна.

Це не перша ініціатива щодо використання «зелених» технологій в автомобілебудуванні: дослідники з компанії Ford у співпраці компанії Heinz вже використовували шкірку томатів для виготовлення внутрішніх частин автомобіля, в той час як вчені в університеті Таскіги використовували раковини для виробництва гнучкого біопластика.

За словами Корніш, розроблена в університеті Огайо технологія повинна зробити виробництво шин більш екологічним і зменшити їх залежність від ситуації на ринку енергоресурсів. Шини, створені за цією технологією мають червонувато-коричневий відтінок, проте команда зараз шукає підходящий чорний барвник.