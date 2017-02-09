Створений робот з крилами, як у кажана (відео)

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Фахівці з Ілінойського університету в Урбана-Шампейн і Каліфорнійського технологічного інституту розробили робота, який має такі ж крила, що і летюча миша. Наявність перетинчастих крил дозволяє пристрою здійснювати складні маневри, недоступні для звичайних безпілотних апаратів.

Робот під назвою B2 важить всього 93 грами. Він більш безпечний, оскільки крила робота виготовлені з гнучких матеріалів, які при зіткненні завдадуть мінімум пошкоджень. Перетинки крил створені з силіконової мембрани товщиною 56 мікрон. В польоті робот здатний змінювати схему зчленувань крила.

За словами розробників, B2 можна використовувати в різних сферах, в тому числі для спостереження за будівництвом об’єктів. Робот зможе зачепитися за будівельні конструкції: сталеві балки, каркаси перекриттів, і знаходитися в такому стані тривалий час, що робить використання подібних роботів ефективнішим рішенням, ніж застосування квадрокоптерів.

B2 не має гвинтів, тому він не робить гучних звуків. Робота можна обладнати 3D камерою і різними сенсорами і використовувати його для інспекцій місць, постраждалих від стихійних лих.