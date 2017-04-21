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Якою би підприємницькою діяльністю Ви б не займалися, власний сайт може стати для Вас ефективним інструментом маркетингу. З його допомогою дуже легко продавати товари, рекламувати нові послуги і шукати постійних клієнтів. Інтернет дає такі широкі можливості для будь-якого бізнесу, що сьогодні Ви можете заснути початківцям бізнесменом, а завтра запонована Вами продукція стане цікава і популярна у всьому світі. Створення сайтів з нуля — це просто! Але за умови, якщо цим займаються досвідчені фахівці!

Однак щоб досягти високих результатів в бізнесі в інтернеті, потрібно спершу створити сам інтернет-ресурс, а потім довго наполегливо працювати над його розвитком. Але навіщо ж витрачати свій дорогоцінний час, коли є люди, які займаються цим на професійному рівні.

Реалізуємо всі ваші потреби!

Розробка сайтів — це один з основних напрямків нашої компанії. Кожен з проектів, за який ми беремося, в короткий час перетворюється в унікальний і привабливий сайт, несхожий ні на один інший інтернет-ресурс.

Щоб робота йшла злагоджено, ми багато часу приділяємо створенню детального технічного завдання. У ТЗ обов’язково враховуються всілякі побажання і переваги замовника. Наше ж завдання полягає в тому, щоб зробити бажане, дійсністю.

Враховуємо всі дрібниці!

Розробка корпоративного сайту — одне з найцікавіших і складних проектів, де потрібно задіяти всі свої вміння і досвід. При його створенні слід врахувати безліч важливих деталей, таких як стиль і бренд фірми. Але співробітникам компанії Таємниця SEO не звикати до складних проектів!

Після розробки структури і дизайну сайту слід його наповнити корисним і цікавим контентом. Ми напишемо для Вас унікальні тематичні тексти, які неодмінно будуть цікаві і відвідувачам, і так необхідні пошуковим роботам. Це стосується не тільки копірайтингу, але і профі-рерайта.

Які види послуг популярні серед наших клієнтів?

* Створення інтернет-магазину;

* Розробка інформаційного сайту або корпоративного сайту;

* Створення сайтів-візиток / блогів;

* Розробка тематичних сайтів;

* Створення продають сайтів і Landing Page.

На перший погляд може здатися, що створити сайт простіше нікуди. Можливо, так думають і низько профільні фахівці, які звикли брати гроші за другосортний продукт. Ми ж націлені насамперед на результат і високу якість. Для співробітників нашої студії розробка сайтів скидається на мистецтво, в якому немає місця банальним шаблонами і відсутності фантазії. Якщо Ви дійсно хочете досягти великих вершин у своїй ніші, тоді неодмінно зверніться в студію Олега Ковтало і досвідчені професіонали реалізують проект будь-якої складності.

Джерело: www.taina.com.ua