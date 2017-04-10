Створено двомісний мультикоптер

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Німецька компанія E-volo оголосила про швидке надходження на ринок нового пасажирського мультикоптера Volocopter 2X. Цей апарат, який буде запущений в серію, зможе злітати вертикально і перевозити двох пасажирів. Модель Volocopter 2X була представлена на виставці AERO в місті Фрідріхсхафен.



Мультикоптер буде підтримувати швидку зміну акумуляторів, що дозволить підготувати апарат до польоту за лічені хвилини. Поки Volocopter 2X буде використовуватися в якості літаючого таксі з пілотом. В майбутньому при отриманні відповідних дозволів апарат зможе літати в автономному режимі або управлятися дистанційно.

Максимальна злітна маса Volocopter 2X становить 450 кг. Він може піднімати вантаж до 150 кг. Максимальна швидкість – 100 км/год. Час польоту – до 27 хвилин на швидкості 50 км/год. Апарат має 18 роторів.

Компанія також повідомила про плани розробки чотиримісної версії Volocopter.