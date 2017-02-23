Створено куленепробивний складаний щит (відео)

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Фахівці з Університету Брігама Янга створили легкий складаний куленепробивний щит, який зможуть використовувати співробітники спецслужб. Новий щит можна буде легко транспортувати і в потрібний момент розгорнути всього за 5 секунд.

Щит складається з 12 шарів кевлара. Його вага складає всього 25 кг. Для порівняння звичайні щити на основі сталі важать в 2 рази більше. В ході випробувань щит успішно зупинив кулі калібру 9 мм, .357 Magnum і .44 Magnum. Дослідники боялися, що кулі .44 Magnum можуть перекинути щит, однак цього не сталося.