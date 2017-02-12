Створено протез, який керується сигналами нервів спинного мозку

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Вчені з Імперського коледжу Лондона розробили унікальну систему, яка відтворює сигнали нервових закінчень спинного мозку і конвертує їх в рухи протеза руки. Щоб привести руку в рух, людині всього лише потрібно подумати про потрібну дію, після чого електричні імпульси будуть зчитані з рухових нервів і приведуть в дію відповідні механічні частини протеза.

Проблема попереднього покоління протезів полягала в тому, що їх датчики кріпилися до залишків м’язів у місці ампутованої кінцівки пацієнта. Посмикування цих м’язів призводило протез в рух. Але часто траплялося так, що м’язи виявлялися занадто сильно пошкоджені, через що рухи протеза сильно обмежувалися. Близько 50% пацієнтів просто відмовлялися від протеза внаслідок некоректної роботи. Саме тому багато фахівців давно вже намагаються переключити свою увагу з м’язової на нервову систему.

Британські дослідники пішли дещо іншим шляхом. Вони виділили рухові нерви, які раніше вели від спинного мозку до ампутованої кінцівки, і зв’язали їх з незайманими грудними м’язами. Після цього поверх шкіри над цими м’язами були закріплені спеціальні сенсори, які зчитують м’язову активність. Це дозволило експериментальній групі людей з ампутованими кінцівками приводити протез в рух, просто думаючи про ту чи іншу дію. У більшості випробуваних не виникало проблем з обертанням зап’ястя, згинанням і розгинанням руки, переміщенням її в просторі і так далі.

Щоб віддати протезу наказ, потрібно подумки уявити рух фантомну руку. Точність зчитування таких уявних команд дозволяє, наприклад, стиснути разом два окремих пальця, що є величезним кроком вперед у порівнянні з попереднім поколінням протезів. Поки що дослідникам доводиться вдаватися до хірургічного втручання для перенаправлення нервів всередині плеча пацієнтів, але вони впевнені, що в майбутньому у них вийде створити протез, який не вимагає інвазивних операцій. Поточна ж модель протеза повинна надійти в продаж протягом наступних трьох років.