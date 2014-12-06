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Сучасні технології викликають сонливість і втому у дітей

в Людина 06.12.2014 902 пер.

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Сучасні технології стали невід’ємною частиною нашого життя. Причому підростаюче покоління дуже активно користується сучасними досягненнями.

З одного боку це не погано — йти в ногу з часом. Однак, фахівці вказують на те, що смартфони, планшети і соціальні мережі викликають у дітей сонливість і хронічне відчуття втоми.

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Діти пізно лягають спати, мало відпочивають і відповідно швидко втомлюються.

Підтвердженням тому є експеримент, який провели учені над підлітками у віці 10-12 років. Діти заповнили анкети і носили спеціальні прилади, які реєстрували час їх сну і неспання.

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Після цього фахівці проаналізували отримані результати і звернули увагу, що діти, які пізно лягали спати, дивилися до ночі телевізор або проводили час за комп’ютером, мали вранці поганий настрій, неуважність, сонливість.

Вчені рекомендують, щоб діти спали не менше 9 годин на день, а батькам настійно радять стежити за режимом дня їх чад.

Натхнення: informing.ru

 
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