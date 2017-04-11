Сварочное оборудование от «Дніпро-М» ? высокое качество по доступной стоимости

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Устройства для сварки используются во многих промышленных и производственных отраслях, в мастерских (например, по ремонту автотранспорта), а также в бытовых целях. Компания «Дніпро-М», которая уже 10 лет известна на рынке как производитель высококлассного ручного и электрического инструмента, оснащения для домашних, дачных и садовых работ, предлагает также надежное сварочное оборудование.

Так как «Дніпро-М» одновременно является официальным производителем и работает без посредников, стоимость товаров остается в разумных границах. Доставка по Украине бесплатная, потому покупка сварочной аппаратуры и сопутствующих аксессуаров — продуманное и выгодное решение. На весь ассортимент предоставляется гарантия, так что можно не испытывать сомнений в надежности приобретенного оснащения. Ремонт осуществляется в сервисных центах, где по акции можно обменять старые устройства на аналогичные новые товары.

Как выбрать и купить сварочное оборудование достойного качества?

В линейке «Дніпро-М» представлены 3 виды аппаратов:

Сварочные трехплатные инверторы ММА для профессиональной эксплуатации; Инвертор САБ, который при небольших размерах обладает достаточной функциональностью для работ по дому или на даче. Сварочный полуавтомат MIG/MAG, обеспечивающий максимально прочные и аккуратные швы, и наиболее подходящий для кузовного ремонта автомобилей и соединения тонколистового металла.

Соответственно, выбирать аппарат нужно, исходя из планируемой области применения. Также нужно принимать к сведению вес аппарата, диапазон сварочного тока, присутствие дисплея и кейса, диаметр электрода.

Где лучшая цена расходные материалы и защитные аксессуары?

При сварочных работах не обойтись без расходного сырья — электродов и специальной проволоки. В интернет-магазине «Дніпро-М» можно купить материалы, разработанные для оснащения данной торговой марки, с требуемым диаметром, в том числе и электроды с рутиловым покрытием. Заказать эти сварочные принадлежности по ссылке (https://dnipro-m.ua/svarochnoe-oborudovanie/rashodnue-materialu/) просто — они представлены в каталоге вместе с аппаратурой.

При сварочных работах необходимо заботиться о своей безопасности. Потому «Дніпро-М» предлагает удобные прочные защитные очки, высокотехнологичные сварочные маски со светофильтрами и перчатки.