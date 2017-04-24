Світлодіодні лампи — сучасний економний аналог

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Лампа розжарювання в нашій свідомості міцно асоціюється з початком електрифікації села, коли світиться скляна колба з вольфрамової ниткою здавалася чимось на межі фантастики. Радянські ідеологи позиціонували її з освітою мас в прямому і переносному значенні цього слова. Минуло сто років, технології зробили крок далеко вперед, з’явилися галогенові, люмінесцентні, світлодіодні лампи, проте більшість українців, особливо старшого покоління, все ще продовжують користуватися первинними, запатентованими ще Томасом Едісоном в 19 столітті, свято вірячи в їх надійність і довговічність.

Насправді цей стереотип необхідно розвінчувати, адже лампи світлодіодні працюють стільки, що за цей час перегорить 50 ламп розжарювання, і це факт. До того ж, скляна колба реагує на вологу, перепади температури, перегрів банальним розривом з подальшим розкидом осколків по всій кімнаті, які можуть травмувати. Полімерна матова колба світлодіодної лампи виключає подібне — її навіть можна упускати з невеликої висоти без шкоди цілісності та світловим елементам — светодиодам.

Світлодіодні лампи купити не багатьом складніше

Світлодіодні лампи купити в основному можна тільки в спеціалізованих магазинах освітлення, в звичайному супермаркеті частіше представлені лампи розжарювання і люмінесцентні з білими матовими спіралями. Відрізнити світлодіодну від іншої можна по позначенню LED на етикетці. LED-лампи купити за ціною звичайної спіральної, на жаль, не вийде — їх вартість значно вище, але, з огляду на довговічність і економне споживання електрики, вартість окупиться вже через пару місяців використання.

Найбільш поширеними місцями для пошуку LED-ламп є промислові супермаркети, магазини світлотехніки, радіоринки, салони світла і інтернет-магазини. Останні з кожним роком переймають сферу впливу на ринок, тому що пропонують пристрої з найбільш доступними цінами, адже платити реалізатора не треба, орендувати точку або приміщення теж. Інтернет-магазини представляють собою повноцінні сайти в вигляді каталогу продукції за категоріями: світлодіодні стрічки, лампи, прожектори, комплектуючі, гірлянди, матриці і т.п. Наведено повна інформація про продукт, його технічні характеристики з детальною фотографією. Окремо відзначені способи оплати та доставки товару, можливість самовивозу зі складу-магазину, термін гарантійного обслуговування і період повернення в разі несправності.

Купити світлодіодні лампи в «Ledstorm»

Окрему нішу в частині продажу якісної і вигідною світлодіодної продукції займає харківська фірма Ledstorm, яка самостійно виробляє Led-пристрої всіх типів класу Стандарт з гарантією якості від півроку. Купити світлодіодні лампи тут можна і відомих брендів Максус, Електрум, Веном, Евроламп, Шнайдер, Белсон, ЕлектроХаус, Мін Велл і т.п. Визначитися з вибором допоможе онлайн-консультація досвідченого майстра.