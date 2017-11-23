Світові продажі електромобілів зросли на 63%

Світові продажі електромобілів в третьому кварталі цього року склали 287 тисяч штук.
Таким чином, зростання продажів електромобілів (в це число входять як власне електромобілі, так і гібридні автомобілі, які заряджаються за допомогою підключення до електромережі) склало у порівнянні з другим кварталом поточного року 23%, а порівняно з третім кварталом минулого — 63%.
При цьому більше половини продажів припадає на Китай, де державна програма субсидій робить електромобілі дешевше (іноді до 40%) автомобілів внутрішнього згоряння, повідомляє
Дане зростання продажів електромобілів експерти пов’язують з більшою доступністю інфраструктури для підзарядки і наданням виробниками великого вибору моделей, що призведе до того, що в 2017 році вперше за рік буде продано більше мільйона електромобілів по всьому світу.