Світові продажі електромобілів зросли на 63%

При цьому більше половини продажів припадає на Китай, де державна програма субсидій робить електромобілі дешевше (іноді до 40%) автомобілів внутрішнього згоряння, повідомляє epravda.com.ua

Дане зростання продажів електромобілів експерти пов’язують з більшою доступністю інфраструктури для підзарядки і наданням виробниками великого вибору моделей, що призведе до того, що в 2017 році вперше за рік буде продано більше мільйона електромобілів по всьому світу.