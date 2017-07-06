Свойства битумной черепицы

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Чаще всего для того чтобы сделать крышу используют черепицу. Она может делаться из разных материалов, начиная от глины и заканчивая битумом. Именно о последнем варианте пойдёт речь в этой статье, материал для которой любезно предоставлен сайтом budsite.ua.

Популярность битумная черепица приобрела 30 лет назад. Ещё её называют мягкой кровлей. Главным достоинством материала является гибкость и большое разнообразие расцветок. Также нужно отметить высокие гидроизоляционные качества и хорошее шумопоглощение.

Гибкая черепица позволяет придать крыше любую форму, начиная от купола и заканчивая каскадной конструкцией. Гонты могут быть сделаны в виде прямоугольников, шестигранников, ромбов, волн и даже чешуи.

В строительстве выделяют три типа окраски битумной черепицы:

Монотонная . Самый простой вариант, когда вся крыша красится в один цвет. При этом допускается небольшая смена оттенка отдельных гонтов.

. Самый простой вариант, когда вся крыша красится в один цвет. При этом допускается небольшая смена оттенка отдельных гонтов. Многоцветная . Гонты могут иметь разные цвета, что позволяет создать своеобразное панно.

. Гонты могут иметь разные цвета, что позволяет создать своеобразное панно. Двухслойная. Это последний писк строительной моды. Крыша с 3-D эффектом.

Битумная черепица KATEPAL Ambient может стоить от двухсот до пятисот гривен. Многое зависит от сложности текстуры и формы. Так, за Mansion Лоренцо придётся отдать 486 грн. за 1,6 м2. На первый взгляд, это дорого, но если посмотреть внимательно на преимущества черепицы, всё предстаёт немного под другим углом:

Срок гарантии на товар составляет 20 лет, но реальный период эксплуатации может достигать 40. Многое зависит от климатических условий.

Клейкий край оборотной стороны обеспечивает стойкую фиксацию и гарантирует влагонепроницаемость.

Для изготовления черепицы используется модифицированный СБС-битум.

Про СБС-битум необходимо рассказать отдельно. Он обеспечивает улучшенную шумоизоляцию в сравнении с обычным материалом, также нельзя оставить без внимания долговечность и стойкость к сгибанию. Материал сохраняет свою пластичность даже в минусовых температурах и его легко монтировать.

Очень важно при монтаже кровли позаботиться о том, чтобы под кровлей не скапливалась влага и не разрушала конструкцию изнутри. Аэратор скатный плоский позволяет легко справиться с этой задачей. Цена одной штуки 140.60 грн.

Особенности битумной черепицы

Внешне отличить битумную черепицу от натуральной практически невозможно, если вы, конечно, не профессиональный строитель. Интересной особенностью материала является локализация повреждённых зон.

Простой пример, если лист шифера поврежден, то его нужно менять, а это как минимум один квадратный метр крыши. Но с битумной черепицей всё по-другому. Даже если одна или несколько гонт будут полностью изношены, их можно легко заменить. При этом цена ремонта будет копеечной.

Правильное обслуживание черепичной крыши из битума позволяет продлить срок эксплуатации практически до бесконечности. Также нельзя упускать из виду состав. Его основой является стеклохолст, который пропитывается битумом. Сверху насыпается каменная крошка. Уникальная конструкция не пропускает влагу и обладает защитой от коррозии.

Крошка выполняет несколько функций. Она защищает гонты от ультрафиолетовых лучей, дождя и ветра. Также она придаёт черепице уникальный оттенок. Лидером в создании уникальных оттенков считается компания «Шинглас».

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