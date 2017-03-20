Супутник провів «перепис» викидів сірки з вулканів світу

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Вулкани вивергаються, випльовуючи попіл і гірську породу. По їх схилах спускаються і лава, і зсуви. Такі виверження значні, але хаотичні. Менш інтенсивний, але важливий вулканічний процес — постійні тихі викиди газу. Ряд вулканів по всьому світу постійно викидають водяний пар з додаванням важких металів, вуглекислого газу, водню, сульфідів і оксиду сірки. Найпростіший з них для виявлення з космосу — оксид сірки.



У новому дослідженні команда вчених повідомила про новий глобальний опис викидів оксиду сірки з вулканів. Були зібрані дані про викиди зі супутника «Аура», потім дослідники сформували річні оцінки викидів для 91 активного вулкана по всьому світу. Карти, представлені вище і нижче, описують викиди вулканів на Алеутських островах та островах Індонезії.



«Багато людей не розуміють, що вулкани постійно виділяють великі обсяги газу і можуть робити так десятиліттями і навіть століттями, — каже вулканолог Саймон Карн з Мічиганського технологічного університету, провідний автор дослідження. — Так як щоденні викиди менше великого виверження, вплив одного єдиного струменя непомітний. Але кумулятивний ефект від щоденних викидів всіх вулканів може бути значним. Насправді в середньому вулкани виділяють більшу частину свого газу, коли не вибухають».

Карн і його команда виявили, що всі разом вулкани викидають 20-35 млн тонн оксиду сірки в атмосферу щороку. Це всього в два рази менше обсягу, який потрапляє в атмосферу за рахунок людської діяльності.

Нова інформація допоможе зробити більш точними кліматичні та атмосферні моделі і дізнатися більше про ризики для здоров’я людини і навколишнього середовища.

Атмосферні процеси перетворюють SO2 в сульфатні аерозолі — маленькі підвішені частинки в атмосфері, які відбивають сонячне світло назад в космос і надають охолоджуючий ефект на клімат. Сульфатні аерозолі поруч з поверхнею землі шкідливі для дихання. Вище в атмосфері вони стають головним джерелом кислотного дощу.

Спостереження за викидами оксиду сірки також допоможе з прогнозуванням вивержень. Помітний підйом викидів SO2 зазвичай передує вибухам вулканів.