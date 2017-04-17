Супутник Сатурна придатний для виникнення життя (відео)

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Дані, отримані космічним зондом «Кассіні», говорять про те, що на супутнику Сатурна Енцеладі можуть існувати відповідні умови для виникнення життя, говориться в прес-релізі НАСА.

«Зараз ми знаходимося максимально близько до того, щоб назвати місце, де є ряд складових жилого середовища», — заявив керівник наукового директорату НАСА Томас Цурбухен.

Повідомляється, що підставою для таких висновків стало відкриття на супутнику водню, який теоретично може забезпечити хімічне джерело енергії для зародження життя.

«Кассіні» продовжує космічний політ на протязі вже майже 20 років. Зонд почав вивчати кільця Сатурна в листопаді 2016 року. Його орбіта скоригована таким чином, що «Кассіні» робить витки над і під полюсами Сатурна, «пірнаючи» кожні сім днів у найбільш недосліджений район зовнішнього краю основних кілець.

Проходження поблизу кілець планети стане завершенням космічної подорожі зонда. Як зазначають у NASA, паливо апарату закінчується, і вже наступного року він завершить свою місію.

За розрахунками вчених, 15 вересня 2017 року «Кассіні» увійде в атмосферу Сатурна, де завершить своє існування. Його творці сподіваються вберегти від уламків міжпланетної станції місяць планети, на яких потенційно можливе життя.

Зонд «Кассіні» — спільний проект НАСА, ЄКА та Італійського космічного агентства. Він стартував в космос в 1997 році і прибув до Сатурна в 2004 році, де останні 12 років вивчав саму планету, її кільця і місяця. «Кассіні» належить ряд значних відкриттів, у тому числі моря рідкого метану на супутнику Сатурна Титані і океан на супутник Енцелад.